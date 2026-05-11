強い寒気が流れ込む影響で大気の状態が不安定にあす（火）は高気圧の圏内となっておおむね晴れますが、地上付近に湿った空気が流れ込みやすいことや、日中の日射により気温が上昇する一方、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むことで大気の状態が不安定となります。気温が上がりきる午後からは内陸や山沿いを中心に、急な強い雨や落雷などにお気をつけください。【CGで見る】12日(火)〜18日(月)全国の週間天気予報あすの各