リニア・鉄道館の入館者数700万人を記念し開かれた式典＝10日、名古屋市JR東海が運営するリニア・鉄道館（名古屋市）の入館者数が11日までに700万人に到達した。「700」にちなみ、館内で展示する東海道新幹線の車両「700系」の模型や認定証などを節目となった来館者に贈呈した。10日に達成し、記念式典を開いた。700万人目は、名古屋市から家族5人で訪れた会社員小浜勝則さん（37）。「自分も子どもも鉄道が好きで、本当によか