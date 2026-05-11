歌手森山良子（78）が11日、大阪市内で60周年記念ツアー「森山良子コンサート2026『Life Is Beautiful』」（6月27日＝神戸国際会館こくさいホール、10月18日＝フェスバルホールほか）の取材会に出席した。1967年（昭42）に「この広い野原いっぱい」でデビュー。歌手生活60周年について「ハハハ。もうほとんど忘れちゃった」と笑いながら、「今はそれほど回数は多くないですけど、会社員の方が会社に行くようにコンサートをさせてい