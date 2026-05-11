先天性四肢欠損症のタレント佐野有美（あみ、36）が11日、ブログを更新。芸能プロダクション「ココダイバーシティ・エンターテイメント」への所属を報告した。佐野は19年に自身の個人事務所「佐野有美事務所」設立を報告していたが、「今回は私自身活動歴15年目という大きな節目を迎え皆さんへ大切なご報告があります」と切り出し、「この節目に際して自身のさらなる成長と刺激のためこの度、芸能プロダクション『ココダイ