【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】 5月15日18時より配信予定 BANDAI SPIRITSは、ガンダムの新情報が満載の発表会「ガンダムカンファレンスSPRING 2026」をYouTube公式チャンネル「ガンダムチャンネル」にて5月15日18時よりプレミア公開する。 「ガンダムカンファレンス」では「機動戦士ガンダム」シリーズの新情報を発表する場となっており、過去には「ガンダム」に関するイベン