Image: Evan Quah 2023年4月19日の記事を編集して再掲載しています。 なかなかの体育系。マレーシアの科学者チームが、初めてヘビが故意的に「前転」をしている姿を捉えました。出会いは偶然に前転は天敵から逃げるときにすることもわかりました。「ズナガハダカメヘビ」という種類の東南アジアに生息する小さくて赤黒っぽい色のヘビ。よくいるヘビですが、人に見られることはほとんどなく