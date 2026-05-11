2026年5月6日、福島県の磐越自動車道で、北越高校の男子ソフトテニス部部員を乗せたマイクロバスが事故を起こし、生徒1人が死亡、20人が重軽傷を負った。東北大学特任教授で人事・経営コンサルタントの増沢隆太さんは「安全を担保できない行事は、教育の名の下でも実施すべきではない。崩壊した学校ガバナンスの再生が必要だ」という――。写真＝時事通信フォト福島県の磐越道バス事故を受け、記者会見に臨む私立北越高校の灰野正