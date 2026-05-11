【モデルプレス＝2026/05/11】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのYouTubeチャンネルが8日、更新された。佐野勇斗がEBiDANに入って最初に憧れた人物を告白した。【写真】M!LK佐野が憧れていた紅白出場アーティスト◆佐野勇斗、塩崎太智の第一印象は「かっけ〜！」この日は「佐野勇斗の歴史に学ぶ夢の叶え方！！」と題した動画を公開。自身の人生を振り返る中で、佐野は「EBiDAN大阪のレッスン場に数回通っている中で塩崎くんが来