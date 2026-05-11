【モデルプレス＝2026/05/11】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が4月21日、自身のInstagramを更新。長男のプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】48歳歌舞伎俳優「成長感じる」13歳長男ソロショット◆市川團十郎、長男のソロショット公開團十郎は「夜の東京タワー 暖かくなってきましたね。皆さまは夜のお出かけされますか？」とつづり、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄のソロショットを公開。東京タワーの