【モデルプレス＝2026/05/11】元タレントの木下優樹菜が5月10日、自身のInstagramを更新。娘たちとの3ショットを公開した。【写真】2児の母・芸人の30代元妻「最高の母の日」娘の手料理を前に笑顔の3ショット◆木下優樹菜、娘たちとの3ショット披露木下は「Ririna Makana 私を 君たちのママにしてくれて本当にありがとうございます」と娘2人への感謝の言葉をつづり、娘たちとの写真を投稿。ピンクの花束を抱えた次女を中心に、頬に