ギンビスは、5月の新商品として「ミニたべっ子どうぶつ プリン風味」、「たべっ子水族館チョコミント味」、「ケーキビスケット レアチーズケーキ味」、「GINZA RUSK 至福の塩キャラメル」の全4品を発売する。【新発売の４品の画像はこちら】〈ミニたべっ子どうぶつ プリン風味〉ロングセラー「たべっ子どうぶつ」シリーズの新フレーバー。子どもから大人まで親しみやすいプリン風味でやさしい甘さ。販売期間：2026年6月1日（月）〜