歌舞伎俳優・市川團十郎が、市川新之助こと長男・勸玄くんの最新ショットを披露した。１１日までにインスタグラムで「夜の東京タワー。暖かくなってきましたね。皆さまは夜のお出かけされますか？」とつづった團十郎。ライトアップされた東京タワーをバックに、勸玄くんがポーズする写真などをアップした。１３歳の勸玄くんは遠目からでも分かる美形ぶり。フォロワーは「うわぁ！一瞬麻央さんかと思いました」「カンカン〜１