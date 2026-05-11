◆大相撲夏場２日目（１１日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）を突き出し、２連勝とした。霧島は鋭い当たりから、左でとったり、小手投げを繰り出し、相手が頭を下げて出てくるところを左で頭を押さえながら引いて白星とした。前日は、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）に勝ち、大関としては２４年夏場所２日目以来、７２７日ぶりの勝利だった。「最初の大関時代との違うという気持ちは全く