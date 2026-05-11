◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(10日、ロンドン)卓球女子日本代表の橋本帆乃香選手が決勝の中国戦でみせたカットプレーに大会公式も絶賛しました。中国・蒯曼選手を相手に、鉄壁のカットプレーで、第1ゲームを11-6で先取。第2ゲームは中盤以降ミスが続き追いつかれましたが、第3ゲームから再び鉄壁の守りに加え、時折みせる鋭い攻撃で翻弄(ほんろう)。第4ゲームの10-8でマッチポイントでは、長いラリーで相手のボールが台の外