上山市の信号交差点で11日朝、乗用車が横断歩道を渡っていた小学2年の男子児童に接触する事故がありました。男子児童は鼻血を出すケガをして、病院に搬送されました。11日午前7時50分ごろ、上山市長清水1丁目の信号交差点で、乗用車が横断歩道を渡っていた小学2年の男子児童に接触する事故がありました。警察と消防によりますと、この事故で、男子児童は鼻血を出すけがをして病院に搬送されましたが児童に大きなけがはありませんで