新疆ウイグル自治区鉄門関市の開沢鎮中学で手本を披露する書家。（４月２７日撮影、ウルムチ＝新華社記者／朱祥）【新華社ウルムチ5月11日】中国新疆ウイグル自治区鉄門関市の開沢鎮中学で4月末、河南省書法家協会の書家8人による書道理論の解説や実演が行われた。同校はここ数年、書道を生徒の素養を高める重要分野と位置付け、教育に導入している。新疆ウイグル自治区鉄門関市の開沢鎮中学で生徒に技法を説明する書家。（４月