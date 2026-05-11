同クラスでは広めな後席がアドバンテージフォルクスワーゲンID.ポロ GTIのドアを開くと、プロトタイプらしく布製カバーでダッシュボードは隠されていた。車内空間は、大人4名が快適に座れる広さがある。【画像】フォルクスワーゲンらしいルックスID.ポロ GTIサイズの近い電動ハッチバックは？全157枚フロントシートは、やや小ぶり。身長が高い筆者の場合、座面はもう少し長くて良い。それでも、お尻を包み込んでくれ、座り心