◇プロピックルボール PPAツアー大会「PPA 500 San Clemente」男子ダブルス決勝(アメリカ、日本時間11日)アメリカのカリフォルニア州サンクレメンテで行われている、プロピックルボールの「PPA ツアー大会」。日本時間11日には、シーズン最終戦となる「PPA 500 San Clemente」男子ダブルス決勝戦が行われ、船水雄太選手が日本人選手として初のPPAツアー大会優勝を果たしました。ピックルボールとは、アメリカで発祥したテニスや卓