バッテリーEVにシフトする7代目ポロフォルクスワーゲンで、高性能モデルを象徴する3文字が「GTI」。しかし、AUTOCARの読者ならご存知の通り、近年の同社はEVには「GTX」を与えてきた。ID.3やID.4、ID.バズなどへ。果たして、GTIへ匹敵する成功は得ていないといえる。【画像】フォルクスワーゲンらしいルックスID.ポロ GTIサイズの近い電動ハッチバックは？全158枚だが遂に、1976年の初代ゴルフ GTIから育てられてきた、特別