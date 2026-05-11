「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）大関霧島は義ノ富士と対戦。突き落としで勝ち、２連勝とした。小結高安は前頭二枚目一山本に引き落としで勝ち２連勝。大関琴桜は小結若隆景と対戦。土俵際で投げを打ったが不発に終わり、寄り切りで敗れて２連敗となった。関脇の２力士、熱海富士と琴勝峰はともに２連敗。この日、豊昇龍が休場となり、大の里との２横綱が不在となった。