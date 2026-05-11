夏のおしゃれをもっと自由に楽しみたい大人女性に向けて、「Curensology（カレンソロジー）」と世界的スイムブランド「Speedo（スピード）」による別注コレクションが登場。2026年4月16日（木）より、「Goldwin Online Store」、「Curensology」全店舗、「Curensology」オンラインストアにて発売されます。ファッション性と機能性を兼ね備えた今回のコレクションは、デイリーにも活躍する洗練デザインが魅力b