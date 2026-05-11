厚生労働省は11日、第一三共（東京）が開発したはしかと風疹の混合ワクチン（MRワクチン）におたふくかぜワクチンを混ぜた3種混合ワクチン（MMRワクチン）の製造販売を、承認した。約30年ぶりに使用できるようになる。子ども用のウイルスを弱毒化した生ワクチンで、厚労省は定期接種化に向けた議論を本格的に進める。現在、MRワクチンが定期接種で使われており、1歳と小学校入学前の1年間に計2回接種する。おたふくかぜワクチ