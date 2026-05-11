「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１１日、江戸川）初日前半２Ｒで６着だった金田智博（２８）＝福井・１２２期・Ａ２＝が、心配そうにテレビ画面に映る水面を見ながら「中止になりますかね？」と聞いてきた。だいたい発走見合わせの放送が６回以上流れると中止になる可能性が高いと伝えると「後半は好きな４コースなので走りたいんですよね…」と天候回復を望んでいたが、強風高波浪により７Ｒ以降が中止打ち切