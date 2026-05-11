サントリービバレッジ＆フードは、「ポケモン」30周年を記念したタイアップ企画第2弾として、同社のドリンクパッケージに人気キャラクターをデザインした“ポケモン進化ボトル”全18種を、6月下旬より全国で販売する。ポケモンの“わざ”や特徴をモチーフに、ロングセラーブランドの世界観をアレンジした特別なオリジナルパッケージとなっている。【写真多数】人気ドリンクが“ポケモン進化ボトル”で登場！全18種の限定ボトル