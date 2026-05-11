「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１１日、江戸川）飛田江己（２５）＝埼玉・１２８期・Ａ１＝が初日１Ｒ、３コースからコンマ０７のトップＳで豪快にまくって白星発進を決めた。「前検で下がる感じがあったので、片面だけペラを叩いたが、聞いている話よりもっと強くできそうな感じだったので、思い切って両面しっかり叩いて行った。正解でしたね」とニッコリ。前検日が２５歳の誕生日で「誕生日にレース場