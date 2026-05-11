被爆体験者の岩永千代子さん（右）らから早期救済に向けた要望書を受け取る長崎県の平田研知事＝11日午後、長崎県庁長崎原爆に遭いながら国の指定地域外にいて被爆者と認められない「被爆体験者」らは11日、長崎県庁で平田研知事と会い、被爆者認定と高市早苗首相との面会を要望した。平田氏は、認定には国の定める基準の変更が必要だとして「一刻も早い救済に向けて取り組んでいきたい」と述べた。体験者と支援者計14人が県庁