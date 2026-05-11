11日の県内は広く青空が広がり田植え日和となりました。県のブランド米、「サキホコレ」がことしから大館市でも作付けが始まり、農家が豊作を願いながら作業に汗を流しました。朝は広がっていた雲が次第に晴れ、日中は青空が広がった大館市。約45年にわたりコメ作りを続けている富樫英悦さんは11日、今シーズンの田植えを始めました。たとえ、どんなに経験があったとしても、やはり田植えは毎年特別な日だといいます。農家