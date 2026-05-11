焼き魚に煮物、和え物――ずらりと並んだ料理はなんと30人分。すべてを1人で作り上げた千葉県君津市にある「恩泉寺」の寺嫁が、「寺嫁がんばった日」と添えて圧巻の食卓写真をThreadsに投稿したところ、「コレを一人で作ったとは凄い」「アッパレ」といった声が寄せられ、1.8万件のいいねを集めました。 【写真】寺の行事参加者に用意した料理は30人分！投稿したのは、「恩泉寺」の寺嫁としての日々をつづったアカウント「寺