郵便屋さんが苦笑いしながら差し出した荷物は、なんとペットボトル。中に入っていたのは、家族が注文した盆栽の苗でした。郵便を受け取った妻がその写真をThreadsに投稿したところ、「斬新っ」「これで届くんだ！凄い」と反響が広がっています。 【写真】ペットボトルに入っていたのは…「盆栽用の苗」でした投稿したのは、夫と1歳の息子と暮らすpote.520627さん（@pote.520627）。受け取った瞬間、投稿主さんは思わず目を疑