バスケットボールB3のプレーオフ、準決勝。レギュラーシーズン首位の香川ファイブアローズは、5位の新潟と対戦しています。 おととい（9日）は94ー71で勝ちましたが、きのうは75ー80で敗れ、1勝1敗です。決勝進出をかけた第3戦は、このあと（5月11日）午後7時から、あなぶきアリーナ香川で行われます。