今月（5月）1日から7日が憲法週間だったことにちなみ、市民の人権への意識を高めようというイベントが岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】「自分を客観視 じゃあどこからが客観なんだろう？と…」全国的に増加傾向にある若者の自殺…臨床心理士が支える側の心構えについて講演 「自分を客観視する」人の話を聞くうえで大事 イベントは岡山市が毎年この時期に開いているものです。ここ数年、全国的に増加傾向にある若者の