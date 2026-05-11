JR西日本によりますと、きのう（10日）JR伯備線で列車と鹿が接触したため、こんや（11日）下りの運転が取りやめられます。 運休が決まったのは以下の列車です。・「特急サンライズ瀬戸」きょう（11日）午後9時26分東京駅発～あす（12日）午前7時27分高松駅着・「特急サンライズ出雲」きょう（11日）午後9時26分東京発～あす（12日）午前10時出雲市駅着 JR西日本は、ホームページで最新の情報を確認する