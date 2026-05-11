6月5日に公開される映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』のIMAX上映が決定。あわせて特別映像とIMAXポスタービジュアルが公開された。 参考：ジョニー・ケイジがついに参戦『モータルコンバット／ネクストラウンド』本予告＆場面写真 1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させ続ける対戦型格闘ゲームシリーズ『モータルコンバット』。その実写映画として2021年に公