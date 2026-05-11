ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分)。今回は、生き別れた日系移民の家族が祖国ニッポンで再会する「ニッポン里帰り応援団」をお届けします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回生まれ故郷の熊本で音信不通の兄を捜索紹介するのは、アルゼンチン在住の郄松ふみ子さん、イズミさん親子。ふ