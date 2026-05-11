広島市のプレミアム付き商品券の紙の申し込みが９日から始まったのに合わせ、１１日に申請窓口が開設され多くの人が訪れました。 広島市内の区役所などでプレミアム付き商品券の申し込みが始まりました。中区役所でも担当者が丁寧に対応し申込作業が進んでいました。 申請に来た人「スマホで申請した方がいいんじゃろうけど、面倒なので直接聞いた方が良いかなと思って来ました」 広島市のプレミアム付き商品券は電子版と紙