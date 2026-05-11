大学の経済学部や経営学部、商学部で人気の履修科目といえば、ファイナンスです。ファイナンスとは、投資の価値やリスクを踏まえて、ポートフォリオ理論に基づいて資産の配分や評価を考える学問です。その基本の「キ」ともいえる理論が、CAPM（キャップエム：資本資産評価モデル）になります。 学問というと、「実際の投資とは離れた机上の空論」と感じる方も少なくないかもしれません。しかし、PBR（株価純資産倍率：株価