◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日両国国技館）12場所ぶりに大関に復帰した霧島（30＝音羽山部屋）は、東前頭2枚目の義ノ富士（24＝伊勢ヶ浜部屋）を破って連勝スタートとなった。互いにまわしをとれない流れからとったりを試みるなど、土俵上を激しく動き回る相撲に。その流れの中、右に強くいなすと義ノ富士がそのまま前に倒れ込み、突き落としで勝利。2横綱1大関を欠く中、上位陣の務めを果たした。一方、大関・