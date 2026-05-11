集団予防接種によるウイルス感染を巡るB型肝炎訴訟の原告弁護団は11日、札幌や東京など全国8地裁に、計64人が追加提訴したと発表した。集団訴訟の原告は累計3万7987人となった。うち3万5722人が和解済み。追加提訴した原告は患者の遺族も含め、地裁ごとに札幌20人、仙台7人、東京21人、新潟7人、長野1人、静岡1人、名古屋2人、広島5人。