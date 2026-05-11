北京市内を走る車＝4月（共同）【北京共同】中国自動車工業協会が11日発表した4月の国内新車販売台数は、前年同月比21.6％減の162万5千台だった。マイナスは6カ月連続。中東情勢の悪化によるガソリン価格の上昇などを背景に、ガソリン車が32.2％減の71万台と大きく落ち込んだ。国内市場の縮小が続く一方、輸出は74.4％増の90万1千台と好調を維持した。電気自動車（EV）とプラグインハイブリッド車（PHV）を中心とする「新エネ