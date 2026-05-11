西武などで活躍した元プロ野球選手・清原和博氏の長男・清原正吾さん（２３）がモデルの母・亜希も含めた近影と思われる家族４人ショットをＳＮＳで公開。反響が広がっている。清原氏と亜希は２０１４年９月に離婚。慶応大野球部の４番で、ベストナインにも選ばれた正吾さんは、ＮＰＢ入りの道も目指したが、惜しくも指名されなかった。次男で慶応大野球部の勝児さん（２１）は、慶応高時代に甲子園に出場。亜希はアパレルブラ