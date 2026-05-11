バレーボール女子日本代表の新シーズンに向けた会見が11日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで開かれた。今季、SVリーグを制したSAGA久光の北窓絢音（21）は「武器は守備。守備でいい流れを作り、チームに貢献したい」と抱負を述べた。所属チームでは今季から中田久美監督が復帰。昨年の代表活動を終えてチームに合流すると、「代表でベンチスタートというのは情けない。それで終わったらダメだ」とハッパを