ダチョウ倶楽部の肥後克広（63）、寺門ジモン（63）が11日、都内で25日開催の40周年記念イベントについて、日刊スポーツの取材に応じた。東京国際フォーラムホールAで、「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催する。同イベントのポスターには上島竜兵さんも描かれている。この日は61歳で急逝したメンバー、上島さんの命日でもある。寺門は「40周年を