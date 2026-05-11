１０日に閉幕したボートレースまるがめのＧ?「第１１回レディースオールスター」はチルト３度で６コースまくりを連発した田上凛（大阪）が大旋風を巻き起こした。最後は優勝戦１号艇の西橋奈未（福井）が田上のまくりを受け止めてイン先マイＶ！ボートレースファン歴４８年の元天才ジョッキー田原成貴（６７）は、この劇的な結末をどう見たのか？【水面の残像】本当にいいものを見せてもらった。チルト３度で大会を盛り上げた