お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（５１）が１１日までに投稿された、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」の公式ユーチューブチャンネルに出演。レギュラー番組０本からの逆転劇を明かした。２０１２年に結婚し、現在２児の父である八木。２４年にＦＰ１級（ファイナンシャル・プランニング技能士１級）に合格したことも話題となった。番組では、多忙な相方・高橋茂雄と自身を比較し、「高橋君がテレビに出