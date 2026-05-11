【その他の画像・動画等を元記事で観る】5月9日（土）に、COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて“「迷子集会」出張版 第三弾 -日常の築葉書-”大阪公演が開催された。本イベントはMyGO!!!!!メンバーがお送りするラジオ番組 「MyGO!!!!!の迷子集会(マイゴセンター)」の出張版イベントで、一昨年・昨年に続く3度目の開催となる。今回は初の2都市での開催となり、本公演は1都市目となる大阪公演。会場の「COOL JAPAN PARK OSAKA WWホー