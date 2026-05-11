鹿児島市の平川動物公園は、3月に生まれたルリカケスのヒナ2羽のうち、1羽が死んだと発表しました。 5月5日の午前中に体調不良がみられ、検査と治療をしましたが、そのまま死んだということです。死因は消化器疾患の疑いでした。 ヒナは3月20日に繁殖が確認され、月齢２か月でした。 平川動物公園の飼育数は、オス４羽、メス２羽、性別不明１羽の７羽となりました。 ルリカケスは、奄美群島の固有種で、国の天然記念物に指