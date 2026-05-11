【モデルプレス＝2026/05/11】5月13日発売の「週刊少年マガジン」（講談社）24号に櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、小島凪紗、佐藤愛桜が登場する。【写真】櫻坂46人気メン、美肩際立つ圧巻ランウェイショット◆山崎天・小島凪紗・佐藤愛桜、特別コラボ4号登場4月15日発売の同誌20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続でジャック。今回特別コラボ4号目に登場する山崎、