鹿児島市交通局は今年8月から市電の運賃を値上げする方針で、変更する内容を九州運輸局に申請しました。 大人は170円から200円、小児は80円から100円となります。 主な改定内容は表の通りです。 九州運輸局は利用者から意見を聞くパブリックコメントを5月25日まで行っています。 ・ ・ ・