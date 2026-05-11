2023年に東京で結成された4ピースロックバンド・とうめい天国。「色彩溢れるグルーヴとポップの新境地」を合言葉に活動を続けてきた彼らは、今まさに成長の時にある。2025年11月に開催された初めてのワンマンライブ『幸せのゆくえ ワンマンライブ』を機に、よりナチュラルで衒いのない連帯を求めるようになった4人は、「生きづらいと思っている人に向けて歌を歌えるバンドでありたい」という願いを根底に据えた赤裸々な歌詞を綴り