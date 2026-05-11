臨床心理士や大学教員など15人の専門家に委嘱 香川県警は非行少年の立ち直りや再犯防止につなげようと、臨床心理士や大学の教員ら15人の専門家に、「親子カウンセリングアドバイザー」を委嘱しました。 11日に行われた委嘱式には8人が参加し、小林雅彦本部長から委嘱状を受け取りました。 非行少年とその保護者、双方から話を聞く「親子カウンセリング」を行うことで、問題行動の背景や本質についてより深く